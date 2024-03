Paura nella notte a Reggio, poliziotti inseguono una Fiat Panda per 10 km: 4 auto distrutte

Quattro autovetture semidistrutte, tra cui due «volanti» della Polizia di Stato: è il bilancio di un drammatico inseguimento durante la notte scorsa da parte degli agenti in servizio per bloccare una Fiat Panda con due rom a bordo residenti ad Arghillà, quartiere della periferia nord di Reggio Calabria, già teatro di gravissimi fatti di cronaca, tanto da essere ricompreso tra le emergenze sociali nazionali.

La piccola utilitaria, dopo essere sfuggita ad un posto di blocco nella zona centrale di Reggio Calabria, ha effettuato una serie di manovre spericolate a forte velocità sulla Statale 18 in direzione nord, verso l’abitato di Catona, dov'è stata bloccata. Nel corso dell’inseguimento, durato circa 10 chilometri, la Panda in fuga si è scontrata con un secondo automezzo della Polizia fermo ad un posto di controllo, incidente che ha costretto la «volante» inseguitrice ad una brusca manovra che l’ha portata ad impattare contro un altro veicolo in avvicinamento. Il bilancio è di quattro autovetture distrutte. Indagini sono in corso per scoprire i motivi della folle fuga dei due rom, che avrebbe potuto avere più tragiche conseguenze