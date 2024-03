Reggio, nominati amministratore delegato e presidente di Castore

Sono stati nominati il nuovo amministratore delegato e il presidente del Consiglio di amministrazione di Castore spl. Le due designazioni sono emerse nel corso dell’assemblea della società partecipata, tenuta ieri mattina a Palazzo San Giorgio. Alla riunione hanno preso parte, per il Comune, l’assessore comunale al Bilancio e società partecipate Domenico Battaglia, per la Città metropolitana il vicesindaco Carmelo Versace, per il cda di Castore Domenico Mallamaci; Valentina Sapone e Giuseppe Letterio Visicaro; per il collegio dei revisori Vincenzo Lombardo, Giuseppe Gatto e Silvia Totino (in collegamento). A inizio seduta Valentina Sapone è stata designata presidente del Cda. Subito di seguito il consiglio d’amministrazione ha nominato Domenico Mallamaci amministratore delegato. Come chiarito dall'assessore Battaglia «le tappe sono state rispettate. È una partita che giochiamo insieme. Come avevamo detto con l’approvazione del bilancio 2022 e l’insediamento del nuovo management, la società si rimette a camminare con i nuovi vertici voluti dall’Amministrazione a cui va il nostro augurio di un percorso fecondo per gli impegni che Castore porterà avanti in città».