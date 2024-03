Galatro, un tetto di lamiera divelto dal vento finisce su un’abitazione e alcune auto

Un intero tetto realizzato in pesanti lamiere coibentate, poco prima delle 9 di ieri mattina, è stato completamente divelto dalle forti raffiche di vento che hanno interessato la valle del Metramo ed il centro abitato di Galatro. Il tetto, dopo aver volteggiato nell’aria per alcune decine di metri e lambito terrazzi e tetti, si è spezzato in due parti: una ha ultimato il suo pericoloso volo ad oltre trenta metri dal punto di partenza ed è andata ad impattare violentemente ed a conficcarsi su un tetto di tegole, sfondandolo nella sua parte più alta. Le lamiere che componevano l’altra metà, invece, continuando il loro volo, dopo aver tranciato i cavi della rete elettrica sono finite in parte su due macchine parcheggiate lungo la sottostante via Aldo Moro e in parte nel settore iniziale di via lungo Metramo. Fortunatamente non si lamentano danni alle persone che a quell’ora si trovavano in strada per i loro abituali acquisti di fine settimana. I danni sono considerevoli ma ancora non quantificati.