Ponte sul Calopinace a Reggio, lavori fermi ma forse non per molto

Il cantiere è fermo – del resto è stato quasi sempre “congelato”, tranne che brevi periodi – ma ci sono i presupposti per portare a termine una delle opere pubbliche forse più sfortunate della storia cittadina. Stiamo parlando del ponticello di collegamento tra il lungomare Falcomatà e il Parco Lineare Sud (anch’esso da completare dopo lavori infiniti), l’ormai famigerato attraversamento del torrente Calopinace.

Una storia misteriosa, sicuramente opaca e sulla quale più di qualcuno negli ultimi anni, evidentemente, non ha raccontato la verità perché più volte è stato inaugurato il cantiere che poi in maniera del tutto inspiegabile ai cittadini si è puntualmente fermato. Si sono registrati anche una richiesta di accesso agli atti da parte del comitato di quartiere Ferrovieri-Pescatori, tanti annunci e zero concretezza. Quella che invece vuole dare il nuovo assessore comunale ai lavori pubblici Francesco Costantino, che non si sbilancia molto (ma anche lui spinge verso una conclusione dell’opera entro l’estate, pure se molte estati sono passate dai precedenti annunci…). «Abbiamo trovato un accordo – dice – per fare ripartire finalmente i lavori, perché abbiamo trovato una situazione complicata da gestire». Solo adesso possono partire gli appoggi sismici delle travi che sono prefabbricate e che prevedono tempi tecnici di esecuzione e consegna di circa 60 giorni dall’ordine.