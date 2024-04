Macchina incendiata al sacerdote di Varapodio, i fedeli ricomprano l’auto a don Rigoli

Dopo il buio della paura e dell’intimidazione, per il parroco di Varapodio don Giovanni Rigoli è tempo di nuova speranza. Nei giorni scorsi, in occasione delle festività pasquali, il sacerdote ha ricevuto in dono dalla comunità parrocchiale del piccolo paese della Piana una nuova automobile. Un segnale forte da parte dei cittadini varapodiesi, a circa due mesi dai fatti di cronaca che hanno interessato il giovane prete taurianovese.

Tra gennaio e febbraio scorsi, don Rigoli ha dapprima subìto un’aggressione al termine di una funzione religiosa (per il fatto sono stati denunciati due soggetti), poi ha subìto l’incendio della macchina parcheggiata vicino la canonica della chiesa di San Nicola. Fatti che hanno generato scalpore nell’opinione pubblica dell’intera Calabria e che hanno portato alla netta presa di posizione da parte delle istituzioni locali e del vescovo della Diocesi di Oppido-Palmi, fino alla grande fiaccolata “silenziosa” che ha coinvolto centinaia di persone. L’altro ieri, nella mattinata di Pasqua, il sindaco Orlando Fazzolari ha consegnato la nuova automobile al sacerdote.