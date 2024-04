Un contadino è stato portato in ospedale con l'elisoccorso a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Marina di Gioiosa, nella zona di Torre Galea. Secondo le informazioni ricevute, l'uomo stava lavorando nel suo campo a bordo di un trattore quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si è capovolto ferendolo gravemente. Sul posto sono intervenuti i mezzi del servizio di emergenza sanitaria 118 e i Vigili del Fuoco.