Ponte sullo Stretto, i nomi e le particelle espropriate in Calabria: da Villa a Gioia Tauro

Non è ancora l’inizio della fase espropriativa vera e propria ma si tratta dell’avvio ufficiale del procedimento. Un riavvio, anzi, che ci riporta ai tempi vissuti tra il 2003 e il 2011. Da ora, in concreto, riparte l’iter che dovrebbe portare, a seguito dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità. Oggi, infatti, viene pubblicato l’avviso da parte della società “Stretto di Messina”. Per sessanta giorni, quindi fino all’inizio di giugno, i soggetti interessati potranno prendere visione degli elaborati e presentare osservazioni. La dichiarazione di pubblica utilità avverrà una volta che il Cipess (il Comitato interministeriale) avrà approvato il progetto definitivo, già esitato dal Cda della “Stretto”, dopo l’aggiornamento da parte dei progettisti del Consorzio Eurolink. Una volta pubblicata la dichiarazione di pubblica utilità, verrà data comunicazione diretta ai cittadini e alle ditte che sono titolari di fabbricati o terreni coinvolti dalle procedure di esproprio.

Ecco i nomi e le particelle degli espropri per Comune:

Campo Calabro

Gioia Tauro

Limbadi

Nicotera

Seminara

Terranova

Varapodio

Villa San Giovanni