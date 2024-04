Per cause in via di accertamento, in territorio di Seminara si è verificato un importante guasto alla condotta da 300 che porta l'acqua al Tracciolino. Con ogni probabilità si verificherà, dunque, una mancanza di acqua in diverse zone di Palmi. I tecnici del Comune sono già a lavoro per risolvere il problema che, tuttavia, risulta a prima vista molto grave.