Gioia Tauro, l'adesione dei portuali allo sciopero supera il 90%

Ha superato il 90% - secondo le stime sindacali - l’adesione dei portuali di Gioia Tauro allo sciopero nazionale di tre giorni proclamato dalle Federazioni dei Trasporti di Cgil, Cisl e Uil, «per rilanciare e sostenere le richieste economiche nelle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di categoria».

In Calabria, il luogo di maggiore presenza di portuali è lo scalo di Gioia Tauro, dove sono impegnati circa 3. 000 addetti, tra diretti e indotto.

I portuali calabresi hanno deciso di fermare il lavoro per tutta la giornata odierna anzichè suddividere la protesta in tre giornate, con un sit-in dinanzi al varco portuale di Gioia Tauro, «una prima risposta - si legge in una nota - alla chiusura delle richieste sindacali del mondo dello shipping portuale, per sbloccare i salari, per il fondo di accompagnamento alla pensione anticipata per i portuali, per il riconoscimento del lavoro usurante, per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro e per la riforma della portualità».