Reggio, risolto il caso dei parcheggi cancellati dalla pista ciclabile

Si risolve nella direzione auspicata la vicenda dei posti auto riservati davanti alla sede Inail, rimossi da oltre tre mesi a causa del progetto di ampliamento delle piste ciclabili. Dopo la formale comunicazione trasmessa da Inail all’insorgere del problema, positiva in ultimo l’interlocuzione tra Istituto, in persona del direttore Luca Pantusa e del presidente del Comitato provinciale Fabio Giubilo, e il settore Lavori pubblici del Comune, con il dirigente Bruno Doldo, che mette la parola fine alla questione. Il confronto ha portato infatti alla individuazione da parte degli uffici comunali di una soluzione tecnica percorribile che determinerà, nel giro di pochi giorni, il ripristino delle postazioni di sosta riservate, in posizione diversa dalla precedente ma funzionale alle esigenze dell’utenza Inail con disabilità, lungo la via Argine Calopinace destro, in prossimità dell’ingresso del Centro medico legale dell’Istituto.

