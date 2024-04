L'omicidio di Domenico Oppedisano nel Reggino. Non si esclude la pista della 'ndrangheta

Lo ha atteso sul ciglio della strada e quando il suo obiettivo è transitato in quel punto a bordo della sua auto ha esploso più colpi di fucile caricato a palla e a pallettoni, uccidendolo. E’ morto così, in un agguato, Domenico Oppedisano, di 24 anni, operaio forestale, ucciso su una strada interpoderale mentre, da casa, stava andando al lavoro. Il fatto è accaduto in una zona di campagna in località Prateria, a San Pietro di Caridà, paese del Reggino, al confine con la provincia di Vibo Valentia. Il giovane è stato raggiunto dai colpi al collo ed al torace. Benché gravissimo non è morto sul colpo. Alcuni familiari, sentiti gli spari, si sono precipitati sul luogo dell’agguato e dopo averlo caricato in auto hanno cercato disperatamente di portarlo all’ospedale di Polistena. Una corsa rivelatasi inutile perché il giovane è morto prima di arrivare nel nosocomio. Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per avviare le indagini per risalire al movente ed agli autori del gesto. Oppedisano stava percorrendo la stradina a bordo della sua Fiat Panda per recarsi al lavoro. La famiglia ha nella zona un’impresa di materiale boschivo. Sposato e padre di una bimba che tra pochi giorni compie un anno, era incensurato. Sul movente gli investigatori non si sbilanciano.