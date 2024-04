Gioia Tauro, partita da Ponte Vecchio e SS 18 la messa in sicurezza delle strade

Con l’approvazione del bilancio previsionale triennale 2024/2026 l'amministrazione Alessio ha potuto destinare con fondi comunali la somma di 400 mila euro finalizzata a mettere in sicurezza alcune strade nel territorio cittadino.

L’Ufficio tecnico ha affidato a tecnici qualificati il progetto esecutivo con la consapevolezza che è solo una prima, parziale ma significativa risposta alle esigenze di sistemare le strade urbane che ormai da anni sono sofferenti e che necessitano di interventi per la manutenzione e la cura. L’appalto dei lavori è stato aggiudicato all’impresa Ciemme Costruzioni Srl di Benestare.

Assieme alle strade e ai marciapiedi sono da anni sofferenti anche le reti idriche e quelle fognarie. Le continue perdite idriche che si verificano giornalmente e su cui la Sorical regionale interverrà con un finanziamento di un milione e 700 mila euro per il miglioramento della rete idrica comunale, il collassamento quasi giornaliero delle reti fognarie per cui l'ente è già intervenuto in via Sofia Alessio e in via Reggio Emilia, e sta intervenendo in via Veneto, e i continui sprofondamenti di tratti stradali nonché le continue e numerose buche che si creano in tutte le strade cittadine dopo le piogge, «sono le conseguenze – evidenzia il sindaco Alessio – di oltre vent’anni di abbandono, di incuria e di mancato intervento da parte della pubblica amministrazione sia a riguardo la manutenzione ordinaria che straordinaria delle nostre reti cittadine: viarie, idriche e fognarie».