Vandali in azione nella biblioteca di Bovalino, tante le ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine

Quanto scoperto domenica mattina a Bovalino Superiore è stato un nuovo colpo al cuore per la comunità. L’insensato atto vandalico perpetrato ai danni del “Sistema Bibliotecario Jonico” dove sono custoditi da qualche anno preziosi volumi, e diversi documenti di grande valore che appartengono ai comuni che vanno da Monasterace e Montebello, ha davvero scosso un po’ tutti. Allertato nell’immediatezza, il sindaco Vincenzo Maesano, che è anche presidente del “Sistema Bibliotecario Jonico”, ha a sua volta allertato le forze dell’ordine che hanno svolto i rilievi del caso. Tra schegge di vetro e sedie e suppellettili varie distrutte, è stata riscontrata la presenza per terra di patatine, e un libro aperto, un albo d’oro dei caduti della guerra 15-18. Facile pensare a una bravata di qualche ragazzo, ma le ipotesi sono tante e il gesto rimane, come anche la facilità di accesso alla struttura da sempre al centro dell’attenzione per lo stato di abbandono in cui versa tutt’oggi. Eppure il “Sistema Bibliotecario Jonico” custodisce come detto anche documenti di grande valore storico.