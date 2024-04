A Reggio Calabria la Giornata Nazionale del Mare. Valditara: "Sono i giovani a trasmetterci la cultura del mare"

«Le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato al concorso per la Giornata nazionale del mare e della cultura marinara hanno colto molto bene il senso di questo evento, e colto molto bene, nella loro riflessione sulla storia, sulla identità e sul futuro, quanto il mare possa essere significativo. Cittadinanza e Mare sembrano due termini antitetici: il suolo e la cittadinanza che è legata al suolo, l'appartenenza ad una determinata terra e l’acqua dall’altra parte.Ma non è così». Lo ha detto il Ministro dell’Istituzione e del Merito Giuseppe Valditara , intervenendo a Reggio Calabria alla Giornata nazionale organizzata in collaborazione Comando Generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. «La storia della civiltà infatti - ha aggiunto il ministro - è innanzitutto la storia della dialettica fra questi due poli. Della loro intersezione, delle scoperte della terraferma portate attraverso il mare; dell’esplorazione del mare che smentisce le certezze della terraferma, e, a maggior ragione, la storia della nostra civiltà, della civiltà greco-romana, della civiltà occidentale della civiltà mediterranea. È una storia che nasce e prospera partendo proprio da queste terre; partendo da queste genti orgogliose del loro passato e forti nel progettare il loro futuro».

Nel ricordare la «stagione fecondissima» delle Repubbliche marinare, «che hanno reso celebre l’Italia e che hanno svolto un ruolo fondamentale nella storia del Mediterraneo», Valditara ha legato l’idea del mare alla capacità di andare oltre il già noto. «È molto bella - ha aggiunto - questa idea del mare che ad andare oltre. E in fondo non è questa anche l’essenza dell’uomo l’andare oltre. Siamo creature esploratrici». «Se continueremo a valorizzarlo nelle sue infinite potenzialità senza mai tradire la sua natura di bene primario vitale comune - ha detto ancora il Ministro, prima della premiazione degli Istituti vincitori - allora vorrà dire che ci saremo incamminati sulla strada giusta. Proprio quella che ci mostrano i lavori delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi che premiamo oggi e a cui rivolgo un grazie non retorico. Sono i giovani a trasmetterci la cultura del mare. Sono i giovani che danno del tu alla meraviglia,ed è di fronte ai giovani che abbiamo la responsabilità di rispettare il mare, di non tradirlo, perché sarebbe come tradire noi stessi».