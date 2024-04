Depurazione a Reggio: in attesa di Sorical c’è la manutenzione straordinaria

Due lotti di lavori di manutenzione straordinaria per sistemare dei tratti di rete fognaria e stradale danneggiati. Interventi necessari e non prevedibili per un settore essenziale che trovano le risorse mediante una devoluzione dei mutui già contratti con Cassa Depositi e prestiti, delle somme residuali o rimaste inutilizzate del mutuo (dell'importo iniziale di € 1.807.838,91) assunto originariamente per l’intervento denominato “Teatro multisala nelle aree di risulta degli ex rioni Guarna e Caridi” i cui lavori non sono stati avviati.

I progetti dei due lotti di intervento sono approvati ed arrivano in un momento in cui il settore della depurazione sta affrontando una rivoluzione. Infatti nel mese di giugno dovrebbe concretizzarsi il passaggio di consegne tra il Comune e la Sorical rispetto alla gestione del servizio di depurazione, così come previsto dall’accordo quadro sottoscritto nell’aprile dello scorso anno. Accordo che prevedeva già nel mese di luglio un avvicendamento che non è ancora avvenuto. E intanto? Alla vigilia dell’estate il Comune ha scelto di mettere in campo questi interventi nelle more del trasferimento del servizio fognatura alla Sorical, «allo stato in relazione ai vuoti manutentivi che nel corso degli ultimi anni si sono creati, si è ritenuto opportuno procedere alla gestione della manutenzione straordinaria attraverso la predisposizione di accordo quadro per gli interventi manutenzione straordinaria di alcuni settori danneggiati del sistema fognario e della rete stradale, nonché sull’impiantistica presente negli sistemi di sollevamento e nei depuratori». Interventi quantificati approssimativamente attorno ai 750mila euro.