Gli studenti del Nautico di Pizzo protagonisti a Reggio della Giornata del mare e della cultura marinara

Una seconda delegazione del Nautico, composta da 25 studenti, ha partecipato all'evento "Le professioni del mare" organizzato a Pizzo dalla società di navigazione Grimaldi come recruiting day per la Calabria. I ragazzi sono stati accompagnati dal professor Francesco Franzè, il quale ha voluto sottolineare il comportamento impeccabile dei ragazzi, che hanno anche ricevuto un elogio dagli organizzatori e dal primo cittadino.

Anche per gli studenti della sezione aeronautica è stata una giornata da ricordare, visto l’impego con le attività di Alternanza scuola lavoro dei PCTO, consistente in una visita presso il Reparto Operativo Aero Navale della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, accompagnati dai docenti Domenico Lo Mastro e Pasqualino Isabella. I ragazzi hanno assistito a dimostrazioni delle squadre cinofile e a operazioni di volo degli elicotteri Augusta Westland AW139 e A109.

Nel frattempo, sempre in mattinata, il Nautico era presente anche alla manifestazione che si è tenuta a Vibo Marina, presso gli stand allestiti per l’occasione alla Banchina Fiume e presso la Banchina Pola, con un gruppo di 25 alunni accompagnati dalla docente Angela Petrassi. Di fronte alle rappresentanze di Capitaneria di porto, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Protezione Civile, Circolo Velico, Croce Rossa e alcuni pescatori, gli studenti del Nautico hanno ricevuto i complimenti dagli organizzatori dell’evento.

E non vanno dimenticati i circa 100 alunni delle quinte classi che hanno festeggiato una giornata così particolare nel bel mezzo del Mar Mediterraneo. Anch’essi sono attualmente impegnati con le attività di PCTO programmate sulla nave da crociera della MSC, che fa rotta verso Barcellona, accompagnati dai docenti Domenico Trovato, Francesco Primerano, Salvatore Bonaccurso ed Alfa Mille.

Per coinvolgere anche gli alunni che non hanno preso parte a tutti questi eventi, il Nautico di Pizzo dedicherà inoltre un’intera giornata ad attività legate al mare grazie ad un evento appositamente organizzato per sabato 13 aprile. La giornata sarà scandita da attività in mare, coordinate dai docenti del Centro Sportivo Studentesco Giuseppe Villì e Vito Ceravolo, ed attività a terra, sotto il coordinamento dei docenti coordinatori di Educazione Civica.

In particolare, i ragazzi della scuola si cimenteranno in attività di sensibilizzazione alla cura dell’ambiente, con la pulizia della spiaggia in concessione demaniale e dell’ampio cortile della scuola, cui seguirà una gara in mare con i kajak, lezioni di voga e windsurf grazie alla presenza di tecnici sportivi abilitati, una lezione di vela a secco, che sarà realizzata a terra, e - tempo permettendo - una lezione sul laboratorio mobile “Magellano”, l’imbarcazione a vela della scuola ormeggiata presso il porto di Vibo Marina. A queste attività all’aperto si aggiungeranno una serie di interventi sulle tematiche dell’ecosostenibilità e del rispetto per l’ambiente marino presso l’auditorium “Teresa Panzino”.