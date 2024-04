Il sindaco di Palmi: “Opere pubbliche, turismo e Psc: il futuro è iniziato”

La città ha cambiato marcia negli ultimi anni. Abbiamo iniziato a progettare il nostro futuro, perché c’è una visione, un’idea di fondo: abbiamo le idee chiare verso dove vogliamo andare». Durante gli anni del primo mandato, l’amministrazione comunale di Palmi guidata da Giuseppe Ranuccio era stata accusata in città di avere impiegato il proprio tempo «a sistemare le aiuole». Accuse che il primo cittadino ha sempre rispedito al mittente: «Se creare luoghi di socialità, spazi pubblici e di sport nei quartieri di periferia, dove prima c’erano discariche, allora ben vengano le aiuole», ha dichiarato Ranuccio a Gazzetta del Sud. Ma aldilà delle critiche, che sono fisiologiche quando si amministra un ente pubblico, la sua riconferma a furor di popolo (al primo turno) nelle ultime elezioni comunali danno la misura dell’apprezzamento di cui gode il sindaco nella città di Cilea. I prossimi due anni saranno cruciali per Palmi. L’investimento sul futuro si traduce in una serie di opere pubbliche messe in cantiere o già partite; la rivisitazione del Piano strutturale comunale, come strumento per orientare le nuove politiche comunali. Una sfida impegnativa, ma che pare non spaventare il sindaco. «I primi anni di amministrazione – ha spiegato Ranuccio – abbiamo fatto delle piccole opere, mettendo in pratica il nostro programma chiamato “Palmi città felice”. Abbiamo riqualificato quattro aree degradate, dove prima c’erano discariche adesso ci sono delle zona di socializzazione».

L’inizio del primo mandato non è stato semplice. «Nei primi anni – ha aggiunto il sindaco – non abbiamo avuto in eredità nulla: nessun progetto né finanziamenti per realizzarli. Quindi, in attesa di progettare e trovare fondi, ci siamo concentrati sul decoro urbano, sul verde pubblico, cercando di fare il possibile per ridare dignità alla città, che era in pessime condizioni. Abbiamo, infine, sistemato tre palestre nelle nostre scuole, chiuse da anni: quella del plesso San Francesco i cui lavori sono già terminati, mentre alla Minniti e alla Zagari sono in corso». Il sindaco, oggi rivendica la capacità dell’amministrazione comunale avere portato a termine una serie di progetti poi finanziati grazie al Pnrr. I soldi per fare le opere pubbliche ci sono, ma l’attenzione non è mai troppa alle nostre latitudini, dove troppo spesso i soldi pubblici sono stati dilapidati lasciando il nulla sul territorio.