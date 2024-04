Rassegna stampa 12-04-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Tiziana Caruso. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi:

CALABRIA

Tortora, tre condanne per l’omicidio di Francesco Prisco

Tentato omicidio dopo la rissa a Lamezia: i due giovani davanti al Gip

Botte, insulti e minacce alla convivente incinta: in manette un 31enne a Lattarico

Ai domiciliari per scambio elettorale politico-mafioso: annullata l’ordinanza per l’ex sindaco di Cerva

PONTE SULLO STRETTO

Ponte, le mille “facce” degli espropri: attivo a Villa San Giovanni lo sportello informativo

IN EVIDENZA

Fumata nera sui tagli alla sanità: emendamento Calabria congelato

Reggio, aumento delle tariffe per la sosta in centro: commercianti contro il Comune

Servizio scuolabus per i disabili a Catanzaro: «Da dicembre nessun rimborso»

Il villaggio Campisi di Crotone: violati il Prg e le norme regionali

Vibo, sanitari aggrediti e carenza di personale: tracciati i nuovi “percorsi” di sicurezza