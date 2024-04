Aeroporto di Reggio, Barcellona (per ora) la meta preferita

Complici probabilmente i ponti del 25 aprile e del 1. maggio, la voglia di primavera e la storica attrattività della città catalana, è Barcellona la meta più gettonata tra le proposte di nuovi voli dal “Tito Minniti”. Ovviamente si tratta di indicazioni fini a sé stesse, perché i bilanci si faranno nei prossimi mesi, alla base delle quali resta però il dato di fondo incontrovertibile e più importante: è scattato davvero il conto alla rovescia per il decollo di Ryanair da Reggio Calabria. Il “battesimo” è in programma giovedì 25 aprile con i nuovi nazionali per Bologna, Torino e Venezia, il giorno successivo si partirà per Barcellona e Marsiglia, poi il 27 toccherà a Tirana e il 28 a Berlino e Manchester.

In aeroporto si lavora senza sosta per adeguare i servizi al più consistente afflusso di viaggiatori, dopo anni in cui la sola offerta è stata limitata ai voli Ita per Milano e Roma. Quest’estate i voli settimanali in partenza toccheranno quota 50. Ancora in fase di aggiudicazione (dopo un primo tentativo andato deserto) la gara bandita da Sacal per la fornitura e posa in opera di E-Gates che dovrebbero contribuire a ridurre gli accodamenti e i tempi di attesa rispetto al controllo documentale eseguito alla postazione degli operatori della Polizia di frontiera, è stato aperto il nuovo punto ristoro.