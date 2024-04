Marina di Gioiosa, muore dopo 10 giorni il pensionato ferito dal trattore

Non ce l’ha fatta il pensionato, Silvano Pugliese, 70 anni di Marina di Gioiosa, che il 3 aprile scorso era rimasto ferito in modo grave in un incidente sul lavoro. L’uomo, infatti, era stato “travolto” da un veicolo agricolo da lui stesso condotto. Nonostante l’immeditato intervento dell’elisoccorso, il trasporto al Gom di Reggio Calabria e gli interventi chirurgici, il pensionato gioiosano, dopo circa 10 giorni nel reparto di terapia intensiva, è deceduto. Troppo gravi le lesioni multiple e le diverse ferite subite nel tragico incidente. Gravissime lesioni, queste, in particolare nella parte bassa del corpo, che subito dopo il ricovero avevano già costretto i medici del Gom a sottoporre la vittima ad un delicato e lunghissimo intervento chirurgico: l’amputazione delle gambe e un ulteriore intervento chirurgico nella parte bassa del ventre.

Dai rilevi compiuti subito dopo l’incidente dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Siderno e dai vigili del fuoco di Siderno, era emerso che Silvano Pugliese si trovava alla guida del suo trattore ed era intento ad arare un piccolo terreno agricolo di sua proprietà, situato a poca distanza dalla sua abitazione in contrada Lenza, quando per cause non ancora chiarite del tutto, il pensionato gioiosano si era ritrovato addosso il mezzo agricolo.