Rassegna stampa 15-04-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Sanità, fari accesi sulla Calabria passata ai “raggi x” dalla Corte dei Conti

Scie di melma nel mare vibonese. Brutta sorpresa per i primi bagnanti

L’erosione costiera di Cannitello: tante parole e pochi studi

Tropea, crolla parte del costone a ridosso del lungomare

Ndrangheta e stupefacenti, sinergia tra clan reggini e campani

Al Gom di Reggio Calabria: “La Breast Unit avvicina la buona sanità al cittadino”

Clima pazzo, Calabria a rischio: in pericolo soprattutto gli anziani

Omicidio Castiglione a Strongoli, in due scelgono l’abbreviato