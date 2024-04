Game Over, le bande giovanili e lo spaccio di droga nel Reggino. Crescenti: "Abbiamo chiuso il cerchio" VIDEO

"Game Over", così la Procura della Repubblica di Palmi diretta dal procuratore Emanuele Crescenti ha chiuso il cerchio sullo spaccio di droga messo in atto da bande giovanili nel Reggino, più specificatamente in piazze importanti come Cittanova e Taurianova.

Crescenti in conferenza stampa, affiancato dal sostituto Davide Lucisano: "Un'importante operazione grazie al gruppo dei carabinieri di Gioia Tauro che ci consente di chiudere il cerchio su una serie di indagini di attività di spaccio nel nostro circondario. Una fascia di commercio di stupefacenti che si colloca immediatamente sotto alla criminalità organizzata. Un'operazione che chiude il cerchio con quelle precedenti su due piazze molto attive nel circondario come Cittanova e Taurianova e che ci consente di dare un colpo assestato a queste bande giovanili".

Gaetano Borgese, comandante Compagnia carabinieri di Taurianova: "Materialmente questa è una costola di due altre precedenti attività di indagine sempre legate al contesto pianigino. Si tratta di soggetti che con le precedenti indagini sono connessi con rapporti di fornitura o comunque di contiguità criminale".