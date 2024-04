Beni sequestrati, Piantedosi domani a Reggio per inaugurare la nuova sede dell’Agenzia nazionale

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà domani a Reggio Calabria per partecipare all’inaugurazione della nuova sede dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc). Oltre al ministro, all’incontro previsto con inizio alle 10, parteciperà il sottosegretario con delega ai beni confiscati Wanda Ferro. La nuova sede dell’Agenzia, in via Campanella, nei pressi del Castello Aragonese, sarà ospitata in un immobile confiscato nel quale l’Anbsc e la Presidenza del Consiglio dei ministri, stando al bando pubblicato nel 2021, hanno eseguito lavori di «manutenzione straordinaria» per oltre 800mila euro.