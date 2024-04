Locri, tragedia sfiorata al liceo classico: per il forte vento un finestrone crolla nelle scale

Tragedia sfiorata al liceo classico di Locri “Ivo Oliveti”. Questa mattina, presumibilmente per il forte vento, un finestrone del piano superiore dello storico plesso è crollato sulle scale, coi vetri che si sono infranti sulla ringhiera.

Fortunatamente, nessuno si trovava in quel momento nella zona interessata dal crollo e quindi non si registrano feriti. Solo tanto spavento e sconcerto per quanto sarebbe potuto accadere.

Fonti interne alla scuola riferiscono dell’immediata visita del sindaco di Locri Giuseppe Fontana, che ha segnalato quanto avvenuto agli uffici della Città Metropolitana.

Il locale non è stato, comunque, evacuato.