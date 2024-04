Rifiuti a Reggio, tensione tra società e sindacati sul fronte delle assunzioni

L’esordio è stato piuttosto turbolento. Dopo tanti incontri e un risultato deludente le segreterie provinciali di Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel scrivono ad Ecologia oggi per chiedere che si faccia chiarezza su diversi punti che alimentano la preoccupazione. Sul tappeto l’efficienza del servizio e i diritti dei lavoratori. Elementi che corrono di pari passo. Una richiesta che ha portato ad una convocazione dell’ennesimo incontro calendarizzato per lunedì.

La scelta di non assorbire tutta la forza lavoro non viene digerita soprattutto alla luce di un altro elemento: «La società, oggi sta utilizzando personale esterno (nonostante si sia deciso scientemente di non voler rinnovare il contratto a ben 7 dipendenti già impiegati nella raccolta con la ditta precedente) per espletare i vari servizi previsti nella gara di appalto affidatagli, al fine di sopperire alle carenze di personale già manifestate fin dal primo giorno a causa della propria incapacità a gestire i servizi». E ancora gli scenari non sono chiari.