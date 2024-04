Tari, le agevolazioni del Comune Reggio rivolte alle famiglie più fragili

Un contributo straordinario per le categorie disagiate per alleviare i carichi legati al pagamenti dei tributi locali, nello specifico la Tari 2024, l’imposta sui rifiuti. È quanto prevede una misura del Comune, illustrata ieri mattina a Palazzo San Giorgio dal sindaco Giuseppe Falcomatà, d’intesa con l’assessore al Bilancio, Domenico Battaglia, affiancati dal dirigente del settore Tributi, Pierluigi D’Apice e dall’amministratore di Hermes della società Hermes, Giuseppe Mazzotta. Nello specifico, è stato detto ieri, si tratta di un sostegno, attraverso l’erogazione di un contributo fino ad un massimo del 25% del tributo, in ragione del budget disponibile, ossia un milione di euro.

Inoltre per tutto il periodo d’interesse sarà attivo anche uno sportello dedicato presso gli uffici di Hermes, per tutti coloro che non sono in grado di usufruire del servizio sul web. «È un provvedimento che incide sulle famiglie più fragili – ha detto Falcomatà – è una “carezza” per far sentire la vicinanza del Comune». L’esatto importo del contributo sarà quantificato in relazione al numero di domande ammesse ed inserite nell’elenco dei beneficiari all’esito dell’istruttoria.