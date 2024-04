Rassegna stampa 19-04-2024 edizioni Calabria

Tutte le principali notizie di oggi in edicola sul nostro giornale, edizioni calabresi:

Autonomia, la Calabria chiede garanzie: in Consiglio regionale si apre qualche “crepa” nella maggioranza

IN EVIDENZA

L’omicidio di Santino Gigliotti e l’agguato al boss Ferrazzo: il pentito racconta la faida sfiorata nella Presila

A Filogaso e Pizzo l’infinito dolore per la morte di Giuseppe Stilo: aperta inchiesta e disposta autopsia

Allevatori assassinati a Pallagorio: ergastolo confermato a Lerose

Reggio, soldi per ottenere alloggi popolari: dal gup 55 indagati

Agenti aggrediti, droga e telefonini: nel carcere di Rossano l’emergenza è ormai il “pane quotidiano”

SCUOLA

Cosenza, stop ai contratti legati al Pnrr: niente lavoro per migliaia di Ata

Liceo Oliveti di Locri, i ragazzi disertano le aule: «Siamo al sicuro?»

POLITICA

Soveria, prove di ripartenza nel Pd con la Conferenza programmatica

CRONACA

Catanzaro, le verifiche per i lavori ai giardini “Green”. Sondaggi alla ricerca della città… nascosta

Crotone, tribuna coperta da rimuovere: «La priorità e l’agibilità dello stadio»

Stadio di Rende, la società sportiva contesta l’azione del Comune: rescisso il contratto di gestione

Isca, anziana con figlio disabile abbandonati. L’appello di un parente ai servizi sociali del Comune

Cosenza: giustizia e comunicazione: oggi l'incontro con magistrati, docenti, avvocati e giornalisti

Catanzaro, il dramma delle carceri non si può rimandare

Torna Corrireggio: un filo che lega sport, arte e sociale