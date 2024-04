«Il nuovo ospedale di Gioia Tauro? Non prima del 2030»

«L’Ospedale Unico della Piana? Non sarà realizzato prima del 2030 e sfido chiunque a smentirmi in un confronto pubblico». È quanto asserito dall’ex consigliere regionale e componente della commissione sanità, Giuseppe Pedà, il quale nel ricordare che il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha fatto riferimento come timeline solo per gli ospedali di Vibo e Sibari all’anno 2027, senza indicare tempi certi per quello di Palmi, si è detto certo, come più volte ribadito, che i lavori di costruzione del tanto agognato presidio, non inizieranno prima di qualche anno e che l’entrata in funzione dello stesso non sarà possibile prima dei prossimi sei anni almeno.

Proprio per questo motivo l’ex primo cittadino gioiese ha ribadito con forza la necessità di potenziare in tempi celeri le strutture ospedaliere di Gioia Tauro e Palmi, che nel corso di questi anni, proprio in virtù del progettato Ospedale Unico, hanno subito un lento ed inesorabile depotenziamento.