Reggio, premiazioni del primo Campionato Autoslalom della Città Metropolitana: si lavora già alla seconda edizione

Si è svolta in Piazza Italia la premiazione del primo Campionato autoslalom “Città Metropolitana di Reggio Calabria” che, in cinque diverse tappe, ha toccato i territori di Bagnara, Santo Stefano in Aspromonte, Calanna, Laganadi, Reggio Calabria ed Oppido Mamertina. Il rombo dei motori ha fatto da colonna sonora ad un evento che, per il sindaco Giuseppe Falcomatà, rappresenta “un progetto unisce l’amore per uno sport al rilancio dell'immagine dell’area metropolitana”.