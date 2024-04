Bar Desirèe di Siderno, via libera alla demolizione

Il Consiglio comunale di Siderno, nella seduta di martedì mattina, ha dichiarato la non esistenza di prevalenti interessi pubblici per la conservazione del fabbricato abusivo sul lungomare delle Palme, affidando al segretario generale e al dirigente dell’Area Infrastrutture e servizi al territorio, il compito di predisporre il progetto per il ripristino dello stato dei luoghi. Una questione spinosa, per la quale maggioranza e minoranza hanno molto dibattuto a fronte della richiesta dell’opposizione (non accolta) di rinviare la discussione.

È stato il vicesindaco Salvatore Pellegrino a ripercorrere una vicenda, iniziata 10 anni fa, quando al legale rappresentante della società “Desirèe srl”, proprietaria del fabbricato, fu notificato l’avvio del procedimento relativo alla decadenza della concessione demaniale originaria. Nell’aprile 2015, arrivò l’ingiunzione di sgombero, con il contestuale ripristino dell’area demaniale marittima occupata, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento ingiuntivo.