Bergamotto, nuovo progetto presentato a Palazzo Madama per l'oro verde del Reggino

Il bergamotto, dono della natura e grande risorsa della ricerca medico-scientifica. Dell’“oro verde di Calabria” si è parlato in un incontro-dibattito a Roma, nella sala “Caduti di Nassiriya” di Palazzo Madama, su iniziativa della sen. Gelsomina Vono , presidente dell’Associazione Magna Graecia aps e del sen. Adriano Paroli. È stato presentato il percorso imprenditoriale e di ricerca “I doni del bergamotto”, ideato dalla dottoressa Giusy Longo, direttore tecnico della Farmalaboratorio Plus srl.

Alla conferenza stampa, condotta da Domenico Gareri, sono intervenuti, oltre alla dottoressa Longo, la presidente dell’Associazione Magn@Grecia Aps, senatrice Gelsomina Vono, la presidente della Società “FarmaLaboratorio Plus” Ilaria Policheni, l’Amministratore della società, il dottor Vincenzo Garreffa, medico di medicina generale e dentista, che sta conducendo delle sperimentazioni cliniche con il bergamotto, la professoressa Vincenza Calabrò dell’Unical, e il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì. Da remoto sono intervenuti il magnifico rettore dell’Università Magna Grecia di Catanzaro Giovanni Cuda, l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Galllo e il rappresentante del Cnr di Pisa, prof. Vincenzo Longo.

Illustrando il progetto, la dottoressa Longo ha sottolineato come le potenzialità terapeutiche del bergamotto vengano amplificate associandone l’estratto alle piante officinali della macchia mediterranea e alle acque termali di Antonimina. L’obiettivo è in primis quello di dare vita a percorsi di medicina integrata, atti a rafforzare i protocolli terapeutici di numerosi ambiti di cura, utilizzando le risorse vegetali naturali autoctone o coltivate in maniera biologica.