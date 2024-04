Rassegna stampa 25-04-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Trasporto disabili a chiamata in Calabria. L’esperimento della Cittadella

IN EVIDENZA

Allarme criminalità, due autovetture incendiate a Cassano. Tutti i casi precedenti nella Sibariditide

Cosenza, sangue infetto: chiesto risarcimento di 13 milioni di euro

Ryanair a Reggio inaugura la nuova era, alle 6.15 il primo volo

Gallico-Gambarie, slitta la consegna

Svolta sui salesiani di Soverato, il Cadmo salva il liceo classico

Operaio morto a Lamezia: la famiglia chiede che venga fatta luce

CRONACA

Crotone, vincoli sui rifiuti della bonifica. Eni ricorre al Tar contro la Regione

Affitti in... nero a Cosenza, il business è nel centro storico

Pestaggi e aggressioni a Corigliano Rossano: il processo d’Appello fissato all’11 settembre

Palazzetto dello sport di Rende inagibile, associazioni contro il Comune

Acri, danni alle automobili causati da enormi buche

Cosenza, mistero sullo stop ai pullman elettrici consegnati ad Amaco

Atam Reggio, conto alla rovescia per le demolizioni. Parte la “rivoluzione” di via Foro Boario

Bar Desirèe di Siderno, via libera alla demolizione

POLITICA

Catanzaro Servizi, obiettivo crescita

Reggio, ricorso al Tar contro il vincolo della Sabap

Corigliano Rossano, la scelta certosina dei candidati per incassare il massimo consenso

SCUOLA

Scuola in Calabria, il Dimensionamento non taglia gli Ata. Almeno per ora...

LE ECCELLENZE

Bergamotto, nuovo progetto presentato a Palazzo Madama per l'oro verde del Reggino