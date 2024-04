Aeroporto di Reggio, l’Orsa: "Occhiuto mantenga le promesse sulle assunzioni"

«L’arrivo di Ryanair, è da considerarsi una svolta epocale per il sistema aeroporti Calabria, ed in particolar modo per l’aeroporto di Reggio Calabria, il quale raggiunge una frequenza di voli imponente, segnando il delta positivo da sempre richiesto ed auspicato dalle parti sociali». Lo scrive in un comunicato il segretario nazionale Orsa trasporto aereo. «Non possiamo non apprezzare gli sforzi economici introdotti da parte della politica, come non possiamo non riconoscere i meriti degli impegni assunti e mantenuti dall’onorevole Francesco Cannizzaro. Tuttavia, la classe politica calabrese continua a rimanere cieca ed inerme, dinnanzi a situazioni di forte disagio denunciate dall’Orsa-trasporto aereo. Situazioni, che si nascondono dietro all’entusiasmo, ed ai festeggiamenti degli ultimi giorni, totalmente irriguardosi nei confronti della categoria di lavoratori aeroportuali impiegati sia presso la Sacal che in Aviapartner. Entrambe, società operanti sugli scali aeroportuali calabresi. Se da una parte, la politica è stata capace di implementare l’offerta commerciale, peraltro annunciata con grandissima intempestività, ed impiegando somme ingenti investite per le operazioni di marketing attraverso i canali multimediali, dall’altra, fazioni politiche ed amministrazioni, sembra che vogliano dormire sugli allori, non creando le necessarie condizioni di accessibilità delle aree aeroportuali, né tanto meno il dovuto piano dell’intermodalità. Al tempo stesso risulta inadeguata l’offerta di ricettività a Reggio Calabria e Provincia, ma non solo. Si potrebbe dire più in generale in tutta la Calabria».