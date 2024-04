Aeroporto di Reggio, ora collegamenti diretti e rapidi e parcheggi

La funzionalità dell’aeroporto non potrà essere completa se anche parcheggi non saranno ampliati e i collegamenti con lo scalo non verranno implementati. Per quanto riguarda il primo problema, Franchini ha spiegato che si sta studiando come implementarli, «anche con un parcheggio multipiano, mentre sarebbe auspicabile - sottolinea il presidente Sacal - che vengano rimossi tutti gli ostacoli che impediscono allo scalo di crescere e prosperare.

Parlo per esempio della realizzazione svincolo Maldariti che darebbe la possibilità di accedere direttamente all’aeroporto. Noi da parte nostra stiamo lavorando all’intermodalità, con gli accordi per i collegamenti via mare con la Liberty lines e con la Caronte per il trasporto delle navette dai due porti all’aeroporto, mentre è già attiva la linea dell’Atam, con la la navetta che collega il “Tito Minniti con la stazione ferroviaria. Al di là di Ryanair, abbiamo fatto grandi sforzi fin qui per le infrastrutture di volo, per fare atterrare altre compagnie. C’è un abbaino che non riescono ad abbattere e che accorciano le piste di 300 metri. Mi chiedo come mai nessuno è intervenuto per fermare la crescita delle costruzione abusive intorno all’aeroporto». Uno sfogo, quello di Franchini, che il manager vuole che sia preso per quello che è: «L’aeroporto è un bene importantissimo e io gioco per Reggio. Vorrei che tutti si rendessero contro che quello di Reggio Calabria è uno degli aeroporti dei più belli d’Europa per la vista che si ha su piazzali e sullo Stretto. E, inoltre, è la porta di ingresso a una città meravigliosa come Reggio. Se l’aeroporto crescerà ne beneficerà anche la città. Se agiremo tutti insieme, saremo in grado di poter rispondere e rispettare le richieste che ci sono state fatte di adeguare nel più breve tempo possibile».