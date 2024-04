Rassegna stampa 27-04-2024 edizioni Calabria

La rassegna stampa di oggi, sabato 27 aprile 2024: ecco alcuni dei principali titoli del nostro giornale in edicola:

SANITA'

Da Bruxelles un aiuto per la sanità calabrese. Procedura d’infrazione archiviata

Cosenza, fuga in massa dalle sale operatorie. Trasferimento chiesto da 14 “ferristi”

Lamezia, Pronto soccorso come una trincea. A rischio personale medico e utenti

"Salute garantita a tutti". Polistena e la Piana scendono in piazza

LO SCENARIO

Calabria, Occhiuto si chiama fuori dal toto-ministri e punta al bis alla Cittadella

IL CONFRONTO CON IL PONTEFICE

La Chiesa calabrese alla sfida del cambiamento verso il Sinodo: i vescovi hanno incontrato il Papa

IN EVIDENZA

Gioia Tauro, Port Agency: niente proroga. In 63 ufficialmente disoccupati

La violenza sessuale sulle due ragazze. In Aula il racconto di un party da brividi nel Basso Ionio Catanzarese

Petilia Policastro, raid punitivo contro un algerino: arrestate 4 persone I NOMI