Caulonia parte col piede sbagliato, già bloccati i lavori nel waterfront

“Estate cauloniese: un tuffo in un mare di errori”: è stato intitolato così un video dell’ex sindaca Caterina Belcastro, segretaria del locale circolo Pd, alla cui voce si è aggiunta quella del consigliere di minoranza in seno a “RinnoviAmo Caulonia” Antonio Marziano, anch’egli componente del direttivo Pd.

«La stagione estiva è alle porte e questo è lo stato in cui versa il nostro lungomare – ha esordito Belcastro con alle spalle il cantiere del waterfront –. Dopo dieci giorni i lavori sono fermi e vi è incertezza assoluta sul se e sul quando ripartiranno. Le informazioni sono poche e confuse. Del resto, questo è il filo conduttore che ha caratterizzato quest’amministrazione fin dall’inizio della legislatura: mancanza di programmazione, dovuta ad un’incapacità che si manifesta in ogni campo».

«Nell’ultimo consiglio comunale – ha incalzato l’ex sindaca – è emerso che la volontà dell’amministrazione è quella di non voler reperire ulteriori fondi, ma a questo punto possiamo dire che è anche quella di sperperare i soldi pubblici di finanziamenti che hanno ereditato. Ancora una volta ad essere danneggiato è il nostro paese, che si ritrova, con una stagione estiva alle porte, ad avere un lungomare in condizioni precarie e quindi non poter accogliere dignitosamente i turisti. Questo è il modo di fare dell'amministrazione comunale e, in particolare, dell’assessora al Dissesto idrogeologico, approssimativo ed incerto». Il riferimento è chiaramente ad Antonella Caraffa e a quanto la stessa aveva dichiarato: «Ci siamo trovati in una stanza in cui c’era una bomba esplosa e stiamo cercando di mettere ordine. Ora se la nostra colpa è quella di non voler ricercare dei nuovi finanziamenti perché ci interessa poco fare delle passerelle politiche in cui portiamo dei finanziamenti, abbiamo questa colpa.