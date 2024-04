Aeroporto di Reggio, il Comune alla prova dei fatti. Taxi, collegamenti rapidi e svincolo

Da più parti è stato chiesto un apporto maggiore da parte dell’amministrazione comunale per non disperdere il capitale che l’approdo di Ryanair a Reggio Calabria ha portato in dono. La compagnia low cost irlandese ha dimostrato tutto il suo potenziale già nei primi due giorni dal suo sbarco: voli pieni e viaggiatori entusiasti di poter scalare al “Tito Minniti”. Adesso, come hanno ricordato al nostro giornale dal presidente di Sacal Marco Franchini e dal deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, Palazzo San Giorgio e la Città metropolitana devono porre in essere tutta una serie di iniziative per permettere a chi arriva in città di poter raggiungere velocemente il centro e di disporre di itinerari turistici sul territorio metropolitano. La stessa ratio deve guidare i collegamenti con lo scalo per chi viene da fuori città.

Di questo abbiamo discusso con l’assessore comunale Paolo Malara, che ha anche la delega all’aeroporto. «Diciamo - ha dichiarato l’assessore - che la nostra attenzione in questo momento è focalizzata su tre questione principali: intanto, abbiamo un dialogo aperto con i tassisti. C’è un problema che bisogna risolvere prima possibile. Li stiamo sollecitando a costituirsi in una organizzazione e avere così un numero unico di chiamata. Gli abbiamo anche detto che possiamo fornirgli un luogo dove installare una centrale operativa. È una fase molto importante per la città ed è fondamentale che i tassisti si mettano al servizio dei passeggeri che, speriamo, sempre più spesso si fermeranno a Reggio per visitare la città. Stiamo anche ragionando sull’implementazione degli nuovi stalli per i tassisti, per esempio al museo. In questa settimana ci sarà un incontro con loro per discutere del numero unico».