Polizia locale di Reggio sotto organico: il Comune “bussa” al Ministero

Le misure di rafforzamento dell’organico non sono state sufficienti. A fronte di un’iniezione di 18 posti, al Comando della polizia locale mancano 180 unità. Così il Comune per far fronte alla carenza di uomini e mezzi si “candida” ad accedere ai fondi del ministero dell’Interno destinati alla sicurezza urbana. Palazzo San Giorgio avvia l’operazione con una delibera che cristallizza l’esigenza di quasi 900mila euro da spalmare fino al 2026. Sono 25 gli agenti a tempo determinato che l’amministrazione conta di poter arruolare, figure che andrebbero ad affiancare i 137 agenti e gli 11 ufficiali.

Le progettualità proposte per la nuova fase di ripartizione dei fondi si pone in linea di continuità con il percorso già avviato. Una richiesta che diventa ancora più pregnante alla luce della riduzione delle risorse destinate al Corpo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio