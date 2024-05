Rassegna stampa 03-05-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Calabria: si vota per l’Europa, ma la sfida è sulla Regione

EVIDENZA

Reggina, la bancarotta “costa” a Foti 1 anno e 10 mesi

Paola: “Affari di famiglia”, 32 rinviati a giudizio. Le accuse dall'associazione mafiosa all'estorsione

Rende, il grande affare della cocaina nell’area urbana bruzia

Reggio, rincaro dei parcheggi sul lungomare: Falcomatà blocca il progetto

La Cittadella di Catanzaro intitolata a Jole Santelli: tutto legittimo per il Tar

Soverato, per salvare la stagione estiva arrivano le concessioni balneari... provvisorie

Cosenza, la “rivoluzione” avviata tra le corsie dell’Annunziata: parla il manager de Salazar

CRONACA

Parco Romani di Catanzaro, al lavoro per uscire dal tunnel: in vista sopralluogo tecnico e masterplan

Palazzo dei Bruzi: A Cosenza cambio nei settori dei ruoli dirigenziali

Sanità, a Cittanova disagi ben oltre il livello di guardia

Mobilità sostenibile a Lamezia: il Comune ha predisposto il Piano urbano

Vasca da realizzare a Lampanaro: avviato l’iter dell’appalto integrato a Crotone