“Sanità chiama”, stamattina il corteo in difesa dell’Ospedale (e non solo) di Polistena

«Il primo passo per la tua salute è scendere in piazza con noi. Il diritto alla salute non ha colori, appartiene a tutti e battersi per tutelarlo è nostro dovere»: con questo appello, oggi Polistena e l’intero comprensorio tornano a scendere in piazza e a sfilare in corteo in occasione di “Sanità chiama“, la manifestazione promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Tripodi insieme a comitati, associazioni, Istituzioni, scuole, commercianti, sindacati, operatori sanitari e partiti politici, a difesa del diritto alla salute, della sanità pubblica e dell’ospedale Spoke di Polistena.

Il concentramento del corteo è previsto stamani alle 9 nel piazzale sottostante l’ospedale all’ingresso di Polistena. Chi raggiungerà la città in auto può parcheggiare in tre punti: parcheggio cimitero, parcheggio ospedale (ingresso via Montegrappa), parcheggio Municipio (piazza della Pace). Gli autobus invece si fermeranno davanti al cimitero. A piedi è consigliabile muoversi da via Montegrappa. Le autorità (sindaci e vigili urbani) con al seguito i gonfaloni di rappresentanza potranno parcheggiare nel piazzale al di sotto dell’eliporto.