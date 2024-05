Servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia locale di Reggio, sorpresi 4 conducenti in stato di ebbrezza

Nei giorni scorsi durante il ponte festivo la Polizia Locale di Reggio Calabria ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. Le attività si sono giovate di 17 unità complessive, una stazione mobile, 6 autoveicoli, precursori etilometrici e drug test. Sono stati controllati 113 autoveicoli e sottoposti a controlli etilometrici 52 conducenti. Di questi 4 sono risultati in stato di ebbrezza alcolica con ogni conseguente sanzione di natura penale ed amministrativa. Su giovane conducente di 22 anni è stato rilevato un tasso alcolemico di oltre 5 volte superiore ai limiti di legge. Sul fronte dei controlli contro la mala movida sono stati ispezionati 14 esercizi pubblici. Per uno di essi sono scattati i sigilli al gazebo abusivo e la denuncia all'autorità giudiziaria per il titolare.

In totale, durante il servizio diretto dal comandante, sono state comminate 34 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, una per violazione di ordinanza sindacale, denunciate due persone, ritirati 4 documenti di guida. Il servizio, svolto nell'ambito programma nazionale e transnazionale Focus n'drangheta, si inquadra nel dispositivo di rafforzamento del presidio del territorio disposto in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza contro la mala movida. Le attività proseguiranno anche nei prossimi giorni.