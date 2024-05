Aeroporti, l’utenza messinese decisiva per l’exploit di Reggio: l’arrivo di Ryanair rilancia il “Tito Minniti”

Sempre più messinesi, nelle ultime settimane, stanno scegliendo di volare dall’aeroporto di Reggio Calabria. Il trend è provato dai numeri in aumento ed è iniziato in concomitanza con lo sbarco di Ryanair allo scalo dello Stretto. In attesa del miglioramento del sistema di logistica, che permetterà di arrivare da Messina direttamente all’aeroporto, alcune compagnie di trasporto privato hanno già fatto partire, con successo, il collegamento tra le due sponde dello Stretto permettendo ai viaggiatori messinesi e della provincia di raggiungere lo scalo calabrese in in poco più di un’ora. «Sulla base dell’esperienza dei transfer che facciamo dal 2017 collegando l’aera metropolitana di Reggio Calabria con l’aeroporto di Lamezia, abbiamo attivato questo nuovo servizio di andata e ritorno – spiega Domenico Soldano, proprietario della “Star Bus” di Bagnara – che collega l’aeroporto di Reggio Calabria con Messina, un servizio su prenotazione che nel periodo (dal 15 giugno al 30 di settembre) estivo sarà anche esteso a Milazzo. Il tragitto lo copriamo in 60-80 minuti compreso il traghettamento perché abbiamo la priorità all’imbarco sia all’imbarco che all’arrivo. Abbiamo anche una partnership con Avianpartner e i nostri clienti hanno uno sky priority quando arrivano in aeroporto».