Rassegna stampa 07-05-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Aeroporto, i numeri del successo una grande opportunità per Reggio

‘Ndrangheta a Vibo, il tentato omicidio per gli “apprezzamenti” a una ragazza

Comune di Catanzaro, piano industriale in commissione

Catanzaro, appello contro le mafie a candidati ed elettori

Omicidio Bucchino a Lamezia, annullata la sentenza di condanna a 30 anni per Daponte

Crollano i passeggeri dell’aeroporto di Lamezia. Mascaro: «Sono dati parzialissimi»

Crotone, processo antimafia Glicine-Acheronte: alla prima udienza braccio di ferro in aula sulle parti civili

Cosenza, questa non è una terra per giovani tra “cervelli” in fuga al Nord e Neet

Tassa di soggiorno comunale a Rende, scatta la rivolta degli albergatori

Giorni frenetici a Corigliano Rossano per comporre le liste. Il Pd punta dritto su nomi di spessore

Dramma della solitudine in una casa del lungomare di Rossano: donna trovata senza vita

Ennesima automobile data alle fiamme a Corigliano

Il Comune di Montalto Uffugo non dà le ceneri alla famiglia di un 60enne