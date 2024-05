La burocrazia di Messina “uccide” un residente a Reggio e l’Imu viene chiesta ai figli

Nei numeri della smorfia napoletana il quarantotto è il morto che parla. Francesco Di Renzo è vivo e vegeto, ma al Comune di Messina invece risulta deceduto, addirittura dal 2016. Il malcapitato, originario di Vibo Valentia ma da anni residente a Reggio Calabria, ha appreso del suo “trapasso” da una raccomandata dell’ufficio Imu del comune peloritano. I solerti funzionari pubblici indirizzano la raccomandata agli eredi di Francesco Di Renzo per chiedere il pagamento delle tassa sugli immobili. Questo accadeva il 22 aprile e nonostante il pensionato reggino si sia recato diverse volte dall’altra parte dello stretto, non sembra che sia riuscito a risolvere il problema. Anzi, dopo due settimane ha contattato Gazzetta del Sud per raccontare la sua storia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio