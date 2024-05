Maltempo, il volo Bologna-Reggio di Ryanair deve atterrare a Lamezia

Un Boeing 737-800 'winglets' della compagnia aerea Ryanair con circa 150 passeggeri a bordo, proveniente da Bologna, non ha potuto stamane atterrare all’aeroporto di Reggio Calabria per le avverse condizioni meteo. L’aereo, dopo alcuni tentativi di toccare terra al 'Tito Minnitì, a metà mattinata interessato da forti piogge, è stato dirottato su Lamezia Terme, dov'è regolarmente atterrato. Secondo quanto appreso, i passeggeri, tra cui molti diretti in Sicilia, sono stati trasportati con i pullman a Reggio Calabria. Al momento lo scalo aereo reggino è aperto al traffico.