Gioia Tauro, si finge poliziotto promettendo posti di lavoro. Incassa 24mila euro, ma viene denunciato

Nei giorni scorsi, i poliziotti del commissariato di Pubblica sicurezza di Gioia Tauro, a seguito delle denunce sporte dai componenti di una famiglia della piana gioiese, hanno individuato l'autore di una truffa. Quest’ultimo, originario di Taranto, fingendosi un appartenente alle forze dell’ordine, ha approfittato della condizione di difficoltà economica in cui versavano le vittime e, previa consegna di denaro, complessivamente circa 24 mila euro, ha promesso loro un'occupazione lavorativa “sicura”.

I poliziotti, fornendo tutto il supporto possibile alla famiglia, disperata per aver perso i risparmi raccolti faticosamente per anni, hanno avviato tempestivamente un’intensa attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, che si è conclusa con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell’uomo.

Il rapido intervento della Polizia di Stato testimonia l’elevata attenzione nel contrasto alle condotte fraudolente poste in essere da truffatori senza scrupoli che, sempre più spesso, approfittando della volubilità delle vittime, fingendosi appartenenti alle Istituzioni. Si ribadisce, ancora una volta, di prestare attenzione a tutte le situazioni che appaiono anomale, specie se si sostanziano in richieste di denaro o di monili in denaro, non esitando a contattare il Numero Unico di Emergenza Europeo 112.