Resti umani al Cimitero di Cittanova, dissequestrata l’area

Dissequestrata l’area cimiteriale in precedenza sottoposta a vincolo per l’avvenuto rinvenimento, durante gli scavi per la costruzione di una cappella funeraria, di resti mortali non identificabili. Nello specifico, sono state rinvenute ossa decomposte che, per le condizioni di conservazione, appaiono molto risalenti nel tempo, reperti di una vecchia sepoltura interrata.

Il ritrovamento è avvenuto durante i lavori di scavo per la realizzazione delle fondazioni di una costruenda cappella gentilizia, regolarmente autorizzata dal Comune, in un lotto edificabile del cosiddetto “vecchio cimitero” assegnato ad un privato in concessione.

