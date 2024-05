Palmi ribadisce il proprio no alla riapertura della discarica

«Ancora una volta diciamo no alla discarica». Si riaccende il dibattito introno alla discarica di contrada La Zingara a Melicuccà, dopo che è stata resa nota la relazione di sintesi dell’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria.

«La Regione Calabria – ha commentato il sindaco Giuseppe Ranuccio – procederà alla bonifica della vecchia discarica di Melicuccà. Ottima notizia, potrebbe dirsi. Ma volete sapere dove andranno a finire i rifiuti provenienti da quella discarica? Nella nuova discarica di Melicuccà, proprio quella di località La Zingara» evidenzia il primo cittadino di Palmi che aggiunge: «Insomma, gli anni di battaglie, ricorsi, denunce, e le grida d'allarme di un intero popolo, vengono completamente ignorati, in barba ai rischi più volte denunciati, a partire dalla sorgente Vina e dall'acqua che arriva a Palmi, Seminara e Melicuccà. I nostri territori, il paesaggio, i centri urbani, le colture e le imprese – conclude Giuseppe Ranuccio – rischiano di essere irrimediabilmente compromessi. Riprendiamo allora a combattere in ogni sede, amministrativa, politica e giudiziaria. Ancora una volta, no alla discarica di Melicuccà».