Rizziconi, chiusa una sala scommesse completamente abusiva: quasi 1 milione di euro di sanzione

All’interno un bar di Rizziconi sono state riscontrate violazioni per quasi un milione di euro. Al momento del controllo dei carabinieri all’interno del locale vi era una vera e propria sala giochi abusiva, con quattro slot machine perfettamente funzionanti ed avventori intenti a giocare.

A seguito degli accertamenti si è constatata l’assenza dell’iscrizione all’elenco dei soggetti possessori di apparecchi da intrattenimento, la mancata apposizione della tabella giochi proibiti e il mancato pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti.

Veniva, inoltre, emanata una sanzione amministrativa per non aver apposto i titoli autorizzatori su ogni apparecchio. Il titolare veniva anche denunciato all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per frode informatica, in quanto gli apparecchi erano stati verosimilmente fabbricati e programmati per fini di lucro con relativa scheda di gioco contraffatta al fine di impedire la comunicazione online delle scommesse effettuate e la corretta tassazione delle somme di denaro giocate.