Depurazione, Melito sorride: dalla Regione Calabria 160mila euro

Un finanziamento di 160mila euro per rendere efficiente la depurazione. Assegnata dalla Regione, la somma consentirà di intervenire sull’impianto di contrada Notaro, da anni in sofferenza per criticità di diversa natura.

L’assegnazione al Comune di Melito Porto Salvo del contributo è stata disposta con la delibera di Giunta regionale approvata nei giorni scorsi, con previsione di interventi di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani in tutta la Calabria.

La notizia dell’ammissione ai benefici finanziari è stata comunicata dal dipartimento regionale Territorio e Tutela dell’ambiente, cui è stato dato atto di indirizzo per l’adozione «delle correlate e consequenziali attività, propedeutiche alla definizione degli interventi prioritari di manutenzione straordinaria da attuarsi negli impianti di depurazione e nelle stazioni di sollevamento dei comuni costieri calabresi con maggiore criticità».

